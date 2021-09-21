Промышленное гидравлическое оборудование от производителя

Механический завод «Энерпром» специализируется на разработке, производстве гидравлического оборудования, а также нестандартных систем и комплексов в области гидравлики для системообразующих предприятий судостроения и судоремонта, машиностроительной, нефтегазовой, металлургической, строительной отрасли, железной дороги и военно-промышленного комплекса.

Возможности «МЗ «Энерпром»

поставки промышленного оборудования и инструмента, в том числе выполнение оптовых заказов и доставка в регионы России;

компетентные консультации по вопросам монтажа, пусконаладочных работ, сервисного обслуживания и ремонта промышленного оборудования

сертификаты соответствия на всю продукцию и оборудование, дополнительный контроль на этапе установки на агрегаты

сжатые сроки поставки товарных позиций

Мощности нашего предприятия отвечают требованиям современного рынка и позволяют проектировать, изготавливать, автоматизировать, поставлять в указанный срок – сложное и нестандартное гидравлическое оборудование, по своим эксплуатационным качествам не уступающие российским и зарубежным аналогам.

Наши преимущества

Богатый опыт в гидравлике более 10 лет на рынке производства гидравлического оборудования и инструмента. Комплексные решения Завод «Энерпром» предлагает комплексное решение от проектирования до изготовления продукции по запросу клиента. Менеджмент качества Все бизнес-процессы предприятия сертифицированы по стандарту ISO 9001:2015. Военное представительство Завод «Энерпром» может выполнять опытно-конструкторские работы и производство оборудования в рамках государственных оборонных заказов.

Новые разработки