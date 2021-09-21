Механический завод «Энерпром» - специализируется на производстве серийной и разработке сложной гидравлической продукции, а также нестандартных комплексов для системообразующих предприятий судостроения и судоремонта, машиностроительной, нефтегазовой, металлургической, строительной отрасли, железной дороги и военно-промышленного комплекса.
Скиддинг-системы «СКАТ» - современная альтернатива западных аналогов, предназначена для горизонтального перемещения по путям скольжения крупногабаритных, тяжеловесных объектов (судов), крупноблочных конструкция.
Имеем опыт разработки и производства сложных гидроцилиндров различного назначения и конструкций, включая нестандартные гидроцилиндры с ходом поршня до 13 500 мм.
Промышленное гидравлическое оборудование от производителя
Механический завод «Энерпром» специализируется на разработке, производстве гидравлического оборудования, а также нестандартных систем и комплексов в области гидравлики для системообразующих предприятий судостроения и судоремонта, машиностроительной, нефтегазовой, металлургической, строительной отрасли, железной дороги и военно-промышленного комплекса.
Возможности «МЗ «Энерпром»
- поставки промышленного оборудования и инструмента, в том числе выполнение оптовых заказов и доставка в регионы России;
- компетентные консультации по вопросам монтажа, пусконаладочных работ, сервисного обслуживания и ремонта промышленного оборудования
- сертификаты соответствия на всю продукцию и оборудование, дополнительный контроль на этапе установки на агрегаты
- сжатые сроки поставки товарных позиций
Мощности нашего предприятия отвечают требованиям современного рынка и позволяют проектировать, изготавливать, автоматизировать, поставлять в указанный срок – сложное и нестандартное гидравлическое оборудование, по своим эксплуатационным качествам не уступающие российским и зарубежным аналогам.
Наши преимущества
более 10 лет на рынке производства гидравлического оборудования и инструмента.
Завод «Энерпром» предлагает комплексное решение от проектирования до изготовления продукции по запросу клиента.
Все бизнес-процессы предприятия сертифицированы по стандарту ISO 9001:2015.
Завод «Энерпром» может выполнять опытно-конструкторские работы и производство оборудования в рамках государственных оборонных заказов.